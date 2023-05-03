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Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

Общество Материалы 3 мая 2023 14:02 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером местами возможны кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер сменится вечером юго-восточным, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в том числе в восточных районах обильные, возможен град, в горах - снег. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем - 17-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

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