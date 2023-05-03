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В Азербайджане названо число детей, оставшихся без попечения родителей

Общество Материалы 3 мая 2023 14:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число детей, оставшихся без попечения родителей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В 24 действующих в стране учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 1 559 детей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли.

Он добавил, что в соответствии с законодательством дети, лишенные родительской опеки, по достижении 18-летнего возраста обеспечиваются государством квартирами.

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