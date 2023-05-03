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МЧС распространило информацию о ДТП в Кюрдамире

Общество Материалы 3 мая 2023 15:53 (UTC +04:00)
МЧС распространило информацию о ДТП в Кюрдамире

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП в селе Сыгырлы Кюрдамирского района, сообщили Trend в среду в МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении микроавтобуса марки "Mercedes" и грузового автомобиля марки "КамАЗ" 1 человек оказался зажат в микроавтобусе.

В результате проведенных мероприятий тело 1 человека было извлечено из поврежденного транспортного средства.

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