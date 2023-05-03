МЧС распространило информацию о ДТП в Кюрдамире

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП в селе Сыгырлы Кюрдамирского района, сообщили Trend в среду в МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении микроавтобуса марки "Mercedes" и грузового автомобиля марки "КамАЗ" 1 человек оказался зажат в микроавтобусе.

В результате проведенных мероприятий тело 1 человека было извлечено из поврежденного транспортного средства.