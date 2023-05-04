Внимание к развитию мини-футбола в Азербайджане - пример для многих стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов и члены федерации встретились с находящимися с визитом в нашей стране президентом Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филипом Джуда, президентом Африканской конфедерации по мини-футболу Ашрафом Бен Сальфа, президентом Турецкой федерации по мини-футболу Джемом Дурулом, президентом Итальянской федерации по мини-футболу Джанлукой Финацци, президентом Федерации по мини-футболу ЮАР Эдгаром Сандамелой и руководителями федераций других стран.

Как сообщили Trend в Федерации по мини-футболу Азербайджана, на встрече гости высоко оценили организацию международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Они также особо подчеркнули высокий уровень пропаганды этого вида спорта в Азербайджане, плодотворную деятельность Федерации по мини-футболу в этой области.

Было отмечено, что внимание к развитию мини-футбола в Азербайджане может стать примером для многих стран.

На встрече, где состоялся обмен мнениями о проведении в нашей стране чемпионатов мира и Европы по мини-футболу, было отмечено, что Азербайджан успешно проводит самые престижные спортивные соревнования и имеет большой опыт их организации.