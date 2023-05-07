Бакинская высшая школа нефти – Университет Игдыр – Гейдар Алиев – 100 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Конференция, посвященная 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, прошла в Университете Игдыр в Турции при соорганизации Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН).

Как сообщили Trend в БВНШ, в конференции приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, ректор Университета Игдыр Мехмет Хаккы Алма, профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.



Выступая на конференции, ректор Эльмар Гасымов рассказал о мосте Умид, расположенном на азербайджано-турецкой границе, на реке Араз, и о выдающейся роли Великого лидера Гейдара Алиева в открытии моста. Этот мост, сданный в эксплуатацию в 1992 году, ректор назвал «Мостом сердца»: «Мы приехали из Нахчывана в Игдыр по суше и пересекли мост Умид. Этот мост был построен в 1992 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, чтобы соединить Азербайджан с братской Турцией».

Ректор Университета Игдыр Мехмет Хаккы Алма в своем выступлении поблагодарил Азербайджан за помощь, оказанную во время землетрясения в Турции, и коснулся азербайджано-турецких отношений. Ректор назвал 2023 год, отмечающий 100-летие образования Турецкой Республики и 100-летие Общенационального лидера Гейдара Алиева, историческим и знаменательным годом.

Конференция завершилась подписанием документа о совместном сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти и Университетом Игдыр.