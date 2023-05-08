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Объявлены результаты проведенных в Азербайджане 9 апреля выпускных экзаменов

Общество Материалы 8 мая 2023 18:00 (UTC +04:00)
Объявлены результаты проведенных в Азербайджане 9 апреля выпускных экзаменов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 9 апреля.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, учащиеся 9-х классов, принимавшие участие в экзамене, могут перейти по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/), введя в систему рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код) и ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением листа ответов.

С полным текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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