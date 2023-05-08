В Азербайджане завершена выплата единовременной материальной помощи ветеранам Второй мировой войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева от 26 апреля 2023 года министерство труда и социальной защиты населения завершило выплату единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов и другим лицам, охваченным данным распоряжением, сообщает в понедельник Trend.

В связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне каждому из 51 участника этой войны предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, а каждому из 3487 человек – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград – в размере 750 манатов.

Таким образом, выплаты охватили в общей сложности 3538 человек. Единовременная выплата перечислена на их банковские счета. Распоряжением главы государства для выплаты единовременной материальной помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было выделено 2,9 млн манатов.