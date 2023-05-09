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На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2023 19:40 (UTC +04:00)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 9 мая на Джыдыр дюзю была представлена концертная программа ​​в рамках Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного в городе Шуша.

Как сообщает Trend, в концертной программе были представлены интересные выступления творческих коллективов стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона. На концерте
деятели искусства представили зрителям музыкальную культуру их стран и региона.

Помимо Азербайджана, с интересом были встречены выступления музыкальных коллективов и исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Гагаузской Автономной Территориальной Администрации Республики Молдова (Гагаузский край), Узбекистана, а также Автономной Республики Каракалпакстан Узбекистана, республик Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецой Республики Северного Кипра, Турции, Туркменистана.

В завершение солисты тюркского мира вместе исполнили композицию «Карабах».

Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, продлится до 11 мая. В рамках фестиваля пройдут концертные программы, выставки и различные презентации.

На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)
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