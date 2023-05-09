На Джыдыр дюзю прошел концерт открытия фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 мая на Джыдыр дюзю была представлена концертная программа ​​в рамках Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного в городе Шуша.

Как сообщает Trend, в концертной программе были представлены интересные выступления творческих коллективов стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона. На концерте

деятели искусства представили зрителям музыкальную культуру их стран и региона.

Помимо Азербайджана, с интересом были встречены выступления музыкальных коллективов и исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Гагаузской Автономной Территориальной Администрации Республики Молдова (Гагаузский край), Узбекистана, а также Автономной Республики Каракалпакстан Узбекистана, республик Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецой Республики Северного Кипра, Турции, Туркменистана.

В завершение солисты тюркского мира вместе исполнили композицию «Карабах».

Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, продлится до 11 мая. В рамках фестиваля пройдут концертные программы, выставки и различные презентации.