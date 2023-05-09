БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 213 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую - 162, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 792. Первую дозу вакцины получили 5 410 991, вторую - 4 882 536, три и более - 3 403 079, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 186 человек.