В азербайджанской армии прошли церемонии присяги (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, 10 мая в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала на церемониях прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Затем новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно пообещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители министерства обороны и командования воинских частей подчеркнули, что проведение церемоний принятия присяги в день рождения Общенационального лидера является олицетворением глубокого уважения к великому лидеру и представляет важную значимость в военно-патриотическом воспитании новобранцев.

На церемониях принятия присяги было рассказано о мудрой и дальновидной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева, являющегося архитектором и строителем современного Азербайджана. Было обстоятельно рассказано о деятельности Общенационального лидера во имя развития Азербайджана.

Участники церемоний поведали о реформах в армейском строительстве, проводимых благодаря вниманию и заботе достойного преемника Общенационального лидера Гейдара Алиева - Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Выступившие поздравили новобранцев с принятием Военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, добросовестными и отважными на службе, хорошо освоить вверенное оружие и технику, достойно исполнив свой долг перед Родиной.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.