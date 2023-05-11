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Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских ВС

Общество Материалы 11 мая 2023 17:58 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских ВС

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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате огня, открытого армянской стороной, был ранен военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Махмудлу Муслим Видади оглу, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, в Кяльбаджарской военной прокуратуре по данным фактам возбуждены уголовные дела, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие следственные действия.

В настоящее время продолжается следствие по статье 29.120.2.12 и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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