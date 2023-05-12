В 2022 г. в Азербайджане вынесены обвинения 12 лицам, причастным к торговле людьми

БАКУ /Trend/ - В прошлом году суды вынесли обвинительные приговоры 12 лицам, привлеченным к ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В докладе отмечается, что из них 9 человек были приговорены к срокам от 7 до 10 лет, один человек - к 3 годам лишения свободы, 1 - к ограничению свободы, 1 человеку отбытие наказания было отсрочено до достижения находящимся на его попечении ребенком 14-летнего возраста.

Из 23 разыскиваемых по этим преступлениям обвиняемых задержаны 9, продолжается розыск остальных лиц.