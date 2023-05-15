Агентство Азербайджана об автобусных маршрутах на освобожденные от оккупации территории

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространилась информация о том, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории якобы отложены из-за погодных условий.

Как сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend по этому вопросу в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, осуществление автобусных рейсов на освобожденные территории продолжается в соответствии с графиком.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января 2022 года, а 25 июня того же года были запущены рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку. В прошлом месяце в село Талыш Тертерского района был открыт маршрут для удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. На первом этапе маршрут организован в направлении села Талыш, начиная с городка для бывших вынужденных переселенцев "Шихарх", с промежуточными остановками - центральный базар, автовокзал, села Сейдимли, Чайлы и Суговушан. В настоящее время пассажиры обслуживаются одним автобусом малой вместимости, в течение дня выполняются два рейса.