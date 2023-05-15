Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Агентство Азербайджана об автобусных маршрутах на освобожденные от оккупации территории

Общество Материалы 15 мая 2023 12:10 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана об автобусных маршрутах на освобожденные от оккупации территории

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространилась информация о том, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории якобы отложены из-за погодных условий.

Как сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend по этому вопросу в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, осуществление автобусных рейсов на освобожденные территории продолжается в соответствии с графиком.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января 2022 года, а 25 июня того же года были запущены рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку. В прошлом месяце в село Талыш Тертерского района был открыт маршрут для удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. На первом этапе маршрут организован в направлении села Талыш, начиная с городка для бывших вынужденных переселенцев "Шихарх", с промежуточными остановками - центральный базар, автовокзал, села Сейдимли, Чайлы и Суговушан. В настоящее время пассажиры обслуживаются одним автобусом малой вместимости, в течение дня выполняются два рейса.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости