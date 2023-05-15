Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки. Северо-западный ветер сменится вечером южным ветром.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем - 14-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами обильные, возможен град, в горах - снег. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 0-4 мороза, днем - 0-5° тепла.