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Цены на лекарства в Азербайджане снизятся - Рашад Махмудов

Общество Материалы 15 мая 2023 14:23 (UTC +04:00)
Цены на лекарства в Азербайджане снизятся - Рашад Махмудов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Изменение в закон "О лекарственных средствах" позволит оптимизировать цены.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он отметил, что это изменение послужит упрощению процессов документирования, регистрации и лицензирования лекарственных препаратов, импортируемых в нашу страну, поспособствовав также снижению цен на лекарства. Политика государства направлена не только на контроль над качеством лекарственных препаратов, но и на оптимизацию цен. Повышение конкурентной среды за счет упрощения регистрации позволит оптимизировать цены.

Отметим, что изменение в закон "О лекарственных средствах" было одобрено Милли Меджлисом в первом чтении.

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