Состоялась презентация проекта «REFRESH» по программе ” Erasmus+, победителем которого стал UNEC (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В UNEC состоялась презентация проекта «REFRESH», который стал победителем программы Erasmus+ Европейской Комиссии по виду деятельности KA2 (Повышение квалификации в высшем образовании).

В презентации проекта на тему «Зеленое и устойчивое глобальное экономическое развитие в азербайджанских университетах: митигация возобновляемых энергетических источников и климатических изменений (REFRESH)», ставшего победителем, приняли участие посол Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, ректоры СГУ, МГУ, ЛГУ и Азербайджанского технологического университета, директор национального офиса Erasmus+ Азербайджан Erasmus+ Парвиз Багиров и другие гости.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов приветствовал гостей и проинформировал о проекте. Он сообщил, что целью проекта «REFRESH» общей стоимостью 703 тысячи евро является, помимо подготовки национальных кадров в вузах по возобновляемым источникам энергии, внесение важного вклада в реализацию задач, вытекающих из стратегического документа «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития». Проект рассчитан на 3 года. Консорциум состоит из 15 партнеров, в том числе 6 местных, 4 европейских университета (Барселонский университет в Испании, Болонский университет в Италии, Королевский технологический университет в Швеции, Технический университет Дании), а также местные и иностранные организации. Ректор выразил уверенность, что проект внесет значительный вклад в устойчивое развитие Азербайджана.

Посол Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко отметил, что зеленая экономика и возобновляемые источники энергии являются одними из приоритетных направлений в мире, и высоко оценил проект, координируемый UNEC в этой связи. Он также подчеркнул, что участие вузов в таких проектах важно и сыграет важную роль в подготовке новых кадров для страны. Отметив, что бюджет программы Erasmus+ составляет 30 млрд. евро, посол призвал вузы страны активно участвовать в проектах.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев отметил, что возобновляемая энергетика и зеленая экономика включены в «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», и расширение производства зеленой энергии является одним из важных проблемы для нашей страны. Высоко оценив реализацию UNEC важных проектов, связанных с возобновляемой энергетикой и зеленой экономикой, Дж.Абдуллаев отметил, что Агентство будет оказывать университету необходимую поддержку в этом направлении.

Директор национального офиса Erasmus+Азербайджан Парвиз Багиров рассказал о важности проекта, а также о сотрудничестве с университетами в рамках программы Erasmus+. Отметив, что азербайджанские университеты имеют самый высокий процент среди стран, подавших заявки на участие в проекте Erasmus+ в регионе, он назвал ситуацию отрадной.

Затем ректоры местных вузов, являющихся партнерами проекта, рассказали о важной роли проекта в направлении социально-экономического развития страны, подготовки национальных кадров в области возобновляемой энергетики, проведения научных исследований, развития региональных университетов.

Мероприятие продолжилось дискуссиями с участием представителей местных и университетов-партнеров Европейского Союза.