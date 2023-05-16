В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 14 мая 2023 года, для поступления в резидентуру.

Как сообщили Trend во вторник ГЭЦ, на сайте экзаменационного центра можно ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответа.

Также кандидаты могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе, посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

Из 1302 кандидатов, которые должны были принять участие в экзамене, 14 не явились на экзамен. 371 кандидат выполнил условия конкурса первого этапа (40 баллов и выше). Из числа тех, кто выполнил условия конкурса, 170 - студенты 4-го и 5-го курсов.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.