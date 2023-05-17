Феерическое шоу на церемонии открытия 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend.

В начале состоялся парад флагов стран, участвующих в чемпионате Европы. Государственный гимн Азербайджанской Республики исполнил певец Вагиф Нагиев.

Были произнесены клятвы от имени судей, тренеров и гимнасток. Клятвы еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте. От имени гимнасток клятву произнесла азербайджанская грация, член сеньорской команды в групповых упражнениях Гюллю Агаларзаде, от имени судей - Моника Форние Гарсия (Испания), от имени тренеров - Весна Радонич (Черногория).

Далее было представлено фееричное гимнастическое, музыкально-хореографическое шоу.

Девиз 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике - "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), и он полностью нашел отражение в церемонии открытия. Организаторы пригласили зрителей погрузиться в невероятную атмосферу самых грандиозных и зрелищных фильмов мирового кинематографа - "Величайший шоумен", "Великий Гэтсби" и других.

Голливуд – это красные ковровые дорожки, помпезные церемонии вручения премий, закрытые вечеринки, вспышки фотокамер, звезды мирового кино в изысканных платьях и строгих смокингах. Постановщиками шоу потрясающе была передана эта атмосфера Голливуда, она отражалась буквально во всем – декорациях, костюмах, световом решении.

В шоу было задействовано большое количество участников, это и тренеры, и хореографы и, конечно же, спортсмены, выступающие в различных гимнастических дисциплинах. Шоу заворожило изумительными световыми спецэффектами, подарив зрителям невероятные эмоции.

Ярким моментом церемонии открытия стало выступление популярной азербайджанской исполнительницы Hiss (Роя Мамедли).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.

Фото - Заур Мустафаев