Состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 мая 2023 года состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана в видеоформате. На заседании были рассмотрены факты нарушения требований закона "О рекламе" в эфире радиоканала "Media FM" и закона "О медиа" в эфире телеканала "Space TV", выявленные в результате мониторинга, проведенного Советом.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Было отмечено, что были зарегистрированы факты нарушения 11 мая в 08:48, 15 мая в 08:50, 09:49 и 12:50 положений статьи 29.5 закона Азербайджанской Республики "О рекламе" (запрещение рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и искусственному оплодотворению) закона Азербайджана в эфире радио "Media FM" ООО "Digital Media", являющегося общенациональным наземным радиовещателем.

Кроме того, в эфире "Space TV" общенационального наземного телевизионного вещателя ООО "Независимая телерадиокомпания "Space" 12 мая 2023 года во время трансляции программы "Gəl, danış" (которая транслировалась в 13:01) был выявлен факт нарушения статьи 14.1.6 закона Азербайджанской Республики "О медиа" (недопустимость использования слов и выражений неэтичного лексического (нецензурного) содержания, жестов).

После проведенных обсуждений члены Совета единогласно проголосовали за введение санкций в отношении обеих редакций. Таким образом, согласно соответствующим решениям, принятым Аудиовизуальным советом, вещание программ редакции радио "Media FM" будет приостановлено 21 мая 2023 года на 1 час с 23:00 до 00:00, а программ телевизионной редакции "Space TV" - на 3 часа 21 мая 2023 года с 08:00 до 11:00.

Аудиовизуальный совет Азербайджана еще раз призывает всех аудиовизуальных вещателей соблюдать требования законодательства при трансляции программ.