Названы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана по II и III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - 20 мая Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будет проведен вступительный экзамен в высшие учебные заведения в III группе специальностей, а 21 мая - во II группе специальностей. 21 мая также пройдет экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC в III группе специальностей.

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Всего для проведения экзамена были выделены 3 738 экзаменационных залов в 206 зданиях. Для организации экзаменов назначены 609 общих экзаменационных руководителей, 206 экзаменаторов, 4673 преподавателя-контролера, 635 сотрудников, осуществляющих режим пропуска, 206 представителей по зданиям.

В экзамене, который пройдет 20 мая в III группе специальностей, примут участие 22 146 абитуриентов, а 21 мая во II группе специальностей - 28 344 человека.