Объявлены результаты проведенных в Азербайджане 30 апреля выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 30 апреля.

Как сообщили Trend в четверг в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, учащиеся 9-х классов, принимавшие участие в экзамене, могут перейти по ссылке, и введя в систему свой "рабочий номер" и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код), ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением листа ответов.

Информацию о результатах экзамена его участники могут узнать также, отправив свой "рабочий номер" (8-значный код) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 48 065 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 373 человека не явились на экзамен. Результаты девяти человек были аннулированы за нарушение правил экзамена. Среди участников экзамена 1 человек показал максимальный результат - 300 баллов.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена ГЭЦ с 25 мая организует процесс подачи апелляции в режиме онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону). Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ в период с 10:00 22 мая до 17:00 24 мая. Вместе с учащимся в обсуждении на апелляции может принять участие один из его родителей. Обсуждение по заявлению учащегося может длиться не более 15 минут.