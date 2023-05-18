Зал Арены гимнастики в Баку очень красивый – зрительница из Германии

БАКУ /Trend/ - Зал Арены гимнастики в Баку очень красивый, здесь хорошо освещается ковер, удобно наблюдать за выступлениями с зрительских трибун.

Об этом в четверг сказала Trend зрительница чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку Татьяна Варфоломеев, прибывшая в нашу страну из Германии. Татьяна Варфоломеев является мамой участницы соревнований, гимнастки Дарьи Варфоломеев.

"Дарья не первый раз участвует в соревнованиях, организованных в Баку. Ей нравится сюда приезжать, она всегда положительно отзывается о визите", - отметила зрительница.

По словам мамы известной гимнастки, она старается посещать все крупные соревнования, в которых участвует ее дочь.

"В Баку я прилетела впервые. В сопровождении гида мы совершили экскурсию по Старому городу (прим. авт. – Ичеришехер). В столице Азербайджана много исторических мест, мы под впечатлением. Если вновь представится возможность посетить Баку, то с удовольствием сделаю это", - добавила она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.