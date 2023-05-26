Музыка для души важна, как свет для картины! В Центре Гейдара Алиева состоялся праздник классической музыки (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялся праздник азербайджанской и мировой классической музыки, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. А классическая музыка имеет огромное влияние на интеллектуальные способности, содействует повышению эмоциональной активности и даже плодотворно влияет на здоровье. Классические музыкальные произведения сочетают глубину, содержательность, идейную значительность с совершенством формы. И в ней сосредоточена огромная кладезь, удовлетворяющая духовные потребности любого слушателя - и драйв, и страсть, и боль, и страдание. Впустить в душу классическую музыку – это все равно, что открыть окно и вдохнуть свежий воздух. Музыка для души важна, как свет для картины!

И этот мир был представлен в гала-концерте, в котором выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Юсиф Эйвазов (тенор), а также известный итальянский оперный исполнитель Амброджо Маэстри (баритон). Прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Фархада Бадалбейли, Франческо Чилеа, Умберто Джордано, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи и Сергея Рахманинова.

Выступления мастеров сцены сопровождались заслуженными овациями, а главное, что в этот вечер отдыхала душа…

Динара Алиева, солистка Большого театра России: "В концертной программе представлены популярные произведения азербайджанских и итальянских композиторов. В каждое произведение мы вложили частичку нашей души и постарались передать эти чувства публике".

Амброджо Маэстри выступал на мировых сценах в Италии, Германии, Португалии, Испании, США, Австрии и других странах: "Я очень счастлив посетить Баку, этот прекрасный город, и выступить на сцене Центра Гейдара Алиева. Азербайджан потрясающая страна!".

Юсиф Эйвазов, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, мировая звезда: "На сцене Центра Гейдара Алиева вместе с друзьями, именитыми артистами, в том числе гостем из Италии Амброджо Маэстри, мы представили шедевры национальной и мировой музыки. Это большая честь и счастье представлять здесь классическую музыку, что является одним из знаменательных событий культурной жизни страны".