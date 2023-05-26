На сегодня истек срок службы более 150 тыс. счетчиков воды - "Азерсу"

БАКУ /Trend/ - На сегодня истек срок службы более 150 тысяч счетчиков воды, находящихся в эксплуатации по стране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, 197 тысяч абонентов не имеют счетчиков, а срок службы более 150 тысяч счетчиков считается истекшим.

Отметим, что в ОАО "Азерсу" прошел брифинг. Ранее на брифинге было сказано, в Азербайджане наблюдается серьезное сокращение запасов пресной воды. По решению председателя Государственного агентства водных ресурсов разработан план мероприятий. В соответствии с планом по каждому району созданы специальные группы, которые начали свою деятельность с 1 мая. Они проводят мониторинги на заводах, фабриках и других объектах, расследуют факты неконтролируемого и незаконного использования воды.