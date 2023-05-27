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В Азербайджане утвержден порядок выдачи свидетельства судебного эксперта

Общество Материалы 27 мая 2023 12:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок выдачи свидетельства судебного эксперта

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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок выдачи свидетельства судебного эксперта".

Как сообщает в субботу Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, свидетельство выдается экспертам подведомственных управлений судебных экспертиз министерством внутренних дел Азербайджанской Республики, министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством юстиции Азербайджанской Республики, а частным судебным экспертам - министерством юстиции Азербайджанской Республики.

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