В Азербайджане утвержден порядок выдачи свидетельства судебного эксперта

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок выдачи свидетельства судебного эксперта".

Как сообщает в субботу Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, свидетельство выдается экспертам подведомственных управлений судебных экспертиз министерством внутренних дел Азербайджанской Республики, министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством юстиции Азербайджанской Республики, а частным судебным экспертам - министерством юстиции Азербайджанской Республики.