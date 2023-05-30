Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 28 мая около 04:00 военнослужащими пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Шахсевен I Бейлаганского района Азербайджана, были задержаны при попытке нарушения государственной границы в направлении Исламской Республики Иран с целью контрабанды наркотических средств из Ирана жители села Шахсевен Гулиев Ибрагим Теймур оглу и Ахмедов Джейхун Рза оглу. В ходе досмотра у них был обнаружен и изъят тепловизор для снайперской винтовки.

29 мая в 03:50 сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Шахсевен II Бейлаганского района Азербайджана, были задержаны жители Тертерского района Танрывердиев Камиль Фируддин оглу и житель Самухского района Ибрагимли Рамиз Акиф оглу при попытке нарушения государственной границы с целью провоза наркотических средств из Исламской Республики Иран. В ходе досмотра у задержанных были обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой 9 килограммов 842 грамма (9 килограммов 812 граммов марихуаны и 30 граммов опия).

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.