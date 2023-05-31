Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Израиля (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль Моше Арбелем.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между нашими народами традициях дружбы и уважения. Был отмечен вклад взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между нашими странами. «Дружеские отношения между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Государства Израиль Исхаком Герцогом вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям», - добавил Теймур Мусаев.

В своем выступлении министр подчеркнул, что «План сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Государства Израиля в сфере здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы» является важной платформой для развития здравоохранения наших стран на новом этапе. Было отмечено, что реализация Плана сотрудничества начнется в ближайшее время.

Теймур Мусаев подчеркнул, что применение нанотехнологий и использование передовых smart-технологий в отечественном здравоохранении являются одними из основных целей министерства. По его словам, использование опыта Израиля, как ведущей страны на мировом уровне по целенаправленному применению достижений ноу-хау в медицине и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этой области окажут положительное влияние на модернизацию здравоохранения в Азербайджане.

Министр здравоохранения Азербайджана также выразил благодарность за помощь израильским бригадам врачей, которые при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT на регулярной основе приезжали в Баку для обследования и лечения наших военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, министр внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль подчеркнул, что дружеские связи между Азербайджаном и Израилем сложились как исторический факт: «Между нашими странами существуют глубокие культурно-исторические связи, дружба и гармония. Израиль был одной из первых стран, признавших суверенитет Азербайджана».

Моше Арбель также отметил высокий уровень сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки: «Кроме того, Университет имени Бен-Гуриона и Медицинский центр «Сорока» активно сотрудничают с Азербайджанским медицинским университетом».

В завершение израильский министр выразил надежду, что сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран будет продолжено на новом уровне.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, налаживанию сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации тренингов для специалистов в сфере генетики и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.