За последние пять лет реализовано 4 пакета социальных реформ – Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет реализовано 4 пакета социальных реформ.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной деятельности министерства за последние 5 лет.

"В результате этих социальных реформ, охвативших более 4 миллионов граждан, в 2,7 раза увеличилась минимальная заработная плата, в 2,5 раза - минимальная пенсия, на 65 процентов - среднемесячная заработная плата, в 2,1 раза - медианная зарплата, вырос в 2,5 раза фонд заработной платы, в 2,1 раза - среднемесячная пенсия, в 5 раз - социальные пособия и пенсионные выплаты. Среднемесячный размер адресной социальной помощи увеличился в 2,5 раза, за счет создания более 10 новых видов социальных выплат и введения ряда льгот в системе социального обеспечения еще более расширена сфера действия этой системы. Годовой объем средств, дополнительно выделяемых по этим 4 пакетам социальных реформ, достиг 6,8 миллиарда манатов", - сказал он.