Сумма страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере 5-летнего должностного оклада

БАКУ /Trend/ - Сумма обязательного страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере пятилетнего должностного оклада.
Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики".
Согласно изменению, в закон добавляется новый пункт (16.6-1), согласно которому сумма обязательно страхования уполномоченного по правам человека будет установлена в размере пятилетнего должностного оклада.
Отметим, что месячная зарплата омбудсмена составляет 3 060 манатов.
Изменение в закон было вынесено на голосование и принято во втором чтении.