Сумма страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере 5-летнего должностного оклада

БАКУ /Trend/ - Сумма обязательного страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере пятилетнего должностного оклада.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики".

Согласно изменению, в ​​закон добавляется новый пункт (16.6-1), согласно которому сумма обязательно страхования уполномоченного по правам человека будет установлена в размере пятилетнего должностного оклада.

Отметим, что месячная зарплата омбудсмена составляет 3 060 манатов.

Изменение в закон было вынесено на голосование и принято во втором чтении.