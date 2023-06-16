Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу

БАКУ/Trend/ - В Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова требуется юридический консультант.
Информация о вакансии:
• обеспечение защиты законных интересов и применения законодательства в образовательном учреждении;
• осуществляние контроля за приказами, инструкциями, положениями, разработанными в данном учреждении в соответствии с требованиями законодательства;
• при необходимости участие в подготовке соответствующих правовых документов (приказов, инструкций, положений и т.п.);
• участвовать в реализации мероприятий по укреплению трудовой дисциплины;
• предоставлять соответствующие консультации по вопросам применения актов приказов и иных нормативных документов, издаваемых руководством;
• составление, проверка и правовое регулирование договоров определенного содержания;
• График работы: 6 дней
• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00
• Обеспечение сервисом.
• Заработная плата будет определена на основе собеседования.
• Территория: поселок Ходжасан
Требования к кандидату:
• Образование: Высшее (юридическое)
• Опыт: Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал в высших учебных заведениях.
• Возраст: 30–55 лет.
• Программы: MS Office (свободное владение данной программой)
• Знание языков: Важно знание азербайджанского и русского языков.
• Кандидат должен быть исполнительным, активным, ответственным в работе.
Заинтересованные лица могут отправить свои резюме с фото на адрес электронной почты [email protected] до 30.06.2023, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.