Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу

БАКУ/Trend/ - В Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова требуется юридический консультант.

Информация о вакансии:

• обеспечение защиты законных интересов и применения законодательства в образовательном учреждении;

• осуществляние контроля за приказами, инструкциями, положениями, разработанными в данном учреждении в соответствии с требованиями законодательства;

• при необходимости участие в подготовке соответствующих правовых документов (приказов, инструкций, положений и т.п.);

• участвовать в реализации мероприятий по укреплению трудовой дисциплины;

• предоставлять соответствующие консультации по вопросам применения актов приказов и иных нормативных документов, издаваемых руководством;

• составление, проверка и правовое регулирование договоров определенного содержания;

• График работы: 6 дней

• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00

• Обеспечение сервисом.

• Заработная плата будет определена на основе собеседования.

• Территория: поселок Ходжасан

Требования к кандидату:

• Образование: Высшее (юридическое)

• Опыт: Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал в высших учебных заведениях.

• Возраст: 30–55 лет.

• Программы: MS Office (свободное владение данной программой)

• Знание языков: Важно знание азербайджанского и русского языков.

• Кандидат должен быть исполнительным, активным, ответственным в работе.

Заинтересованные лица могут отправить свои резюме с фото на адрес электронной почты [email protected] до 30.06.2023, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.