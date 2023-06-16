Назван объем изъятых в Азербайджане из незаконного оборота наркотиков с начала года

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных правоохранительными органами в январе-мае 2023 года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджане были изъяты наркотические средства на сумму 157 миллионов 555 тысяч манатов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджане.

Было отмечено, что из незаконного оборота за этот период были изъяты 3 тонны 765 кг 317,349 г наркотиков и психотропных веществ.