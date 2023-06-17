Улучшились позиции Азербайджана в международном рейтинге по показателям в сфере здравоохранения - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Улучшились позиции Азербайджана в международном рейтинге по показателям в сфере здравоохранения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на "I Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

По его словам, за последние годы зафиксированы положительные изменения в динамике заболеваемости туберкулезом.

"Если раньше показатель заболеваемости туберкулезом составлял 43,7 на каждые 100 тысяч человек, то сейчас он снизился до 25,3. В результате проделанной работы улучшились позиции нашей страны в международном рейтинге по показателям здоровья", - сказал министр.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение данного симпозиума внесет важный вклад в наше здравоохранение с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях, обмена опытом с местными кадрами и повышения уровня их коммуникаций. В мероприятии принимают участие официальные лица государственных структур, депутаты, представители медиа.