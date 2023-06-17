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Работа по учреждению университета "Азербайджан-Турция" находится на заключительном этапе - министр

Общество Материалы 17 июня 2023 14:08 (UTC +04:00)
Работа по учреждению университета "Азербайджан-Турция" находится на заключительном этапе - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Работа по учреждению университета "Азербайджан-Турция" находится на заключительном этапе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.

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