Работа по учреждению университета "Азербайджан-Турция" находится на заключительном этапе - министр

БАКУ /Trend/ - Работа по учреждению университета "Азербайджан-Турция" находится на заключительном этапе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.