В восстановлении освобожденных территорий компании из Татарстана рядом с нами рука об руку - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - В восстановлении освобожденных территорий компании из Татарстана рядом с нами рука об руку.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия мероприятия, посвященного татарскому национальному празднику Сабантуй, проходящего в Баку и приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Азербайджан и Российскую Федерацию связывают тесные и многоуровневые отношения. Есть очень много общего и один из этих моментов, которые я бы особо хотел выделить, это то, что Азербайджан и Россия многонациональные государства, и ярким примером той дружбы, того мирного проживания, развития и процветания является деятельность Татарской диаспоры в Баку, в Азербайджане. Мы очень ценим тот вклад который на ежедневной основе осуществляется нашими гражданами, вашими соотечественниками. Нет ничего случайного в том, что в восстановлении освобожденных территорий компании из Татарстана рядом с нами рука об руку. Вы видели весь тот объем работ, который предстоит осуществить. Вчера было открытие соответствующего центра на освобождениях территориях. Стоит отметить, что это не первый и не последний проект, который мы делаем совместно», - сказал он.

Отметим, что ООО «Авто Лизинг Азербайджан», являющееся совместным российско-азербайджанским предприятием, создало на территории 3 гектара Промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина» центр технического сервиса. Центр будет играть роль хаба в области обслуживания грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. В центре будет производиться профессиональное обслуживание около 1500 автомобилей, используемых на освобожденных от оккупации территориях, а также транзитных автомобилей, осуществляющих перевозку грузов, и другой техники.