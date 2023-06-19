БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане 28 тысяч учителей примут участие в сертификационном экзамене.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

"К сертификации будут привлечены 8500 преподавателей азербайджанского языка и литературы, а таже 19 500 учителей начальных классов. Экзамен будет проходить в течение суток в два сеанса - утром и днем.

Более 5700 учителей старше 60 лет не будут участвовать в сертификации. Приглашение, направленное им для участия в экзамене, вчера было отозвано", - говорится в сообщении.