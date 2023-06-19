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Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)

Общество Материалы 19 июня 2023 17:31 (UTC +04:00)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В результате обстрела армянами погранично-пропускного пункта "Лачин" 15 июня был ранен азербайджанский пограничник Эльшан Рустамов.

Как сказал Trend в понедельник Эльшан Рустамов, 15 июня при поднятии военнослужащими на служебной территории на ППП азербайджанского флага армянская сторона прибегла к провокации.

"В момент обстрела с армянской стороны мы были без оружия. Я был ранен в левую ногу. На ППП мне была оказана первая медицинская помощь, после чего я был эвакуирован в Физулинскую районную больницу. В больнице было проведено первичное медобследование, а затем я был доставлен в Баку", - сказал он.

Рустамов рассказал, что перенес две операции на левой ноге.

"Сейчас чувствую себя хорошо. Благодарю медицинский персонал больницы и руководство Государственной пограничной службы. В ближайшее время лечение завершится и я продолжу службу. Горжусь тем, что защищаю границы нашей Родины", - сказал он.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана Эльшан Рустамов, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, ситуация находится под контролем азербайджанских подразделений.

Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)
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