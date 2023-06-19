Раненый азербайджанский военнослужащий о провокации Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела армянами погранично-пропускного пункта "Лачин" 15 июня был ранен азербайджанский пограничник Эльшан Рустамов.

Как сказал Trend в понедельник Эльшан Рустамов, 15 июня при поднятии военнослужащими на служебной территории на ППП азербайджанского флага армянская сторона прибегла к провокации.

"В момент обстрела с армянской стороны мы были без оружия. Я был ранен в левую ногу. На ППП мне была оказана первая медицинская помощь, после чего я был эвакуирован в Физулинскую районную больницу. В больнице было проведено первичное медобследование, а затем я был доставлен в Баку", - сказал он.

Рустамов рассказал, что перенес две операции на левой ноге.

"Сейчас чувствую себя хорошо. Благодарю медицинский персонал больницы и руководство Государственной пограничной службы. В ближайшее время лечение завершится и я продолжу службу. Горжусь тем, что защищаю границы нашей Родины", - сказал он.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана Эльшан Рустамов, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, ситуация находится под контролем азербайджанских подразделений.