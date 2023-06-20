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Назначен замначальника Государственного агентства МЧС

Общество Материалы 20 июня 2023 15:12 (UTC +04:00)
Назначен замначальника Государственного агентства МЧС

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Руслан Чобан оглы Агамирзоев назначен заместителем начальника Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров.

Информацию об этом подтвердили Trend в пресс-службе МЧС.

Отметим, что Руслан Агамирзоев ранее занимал должность бывшего заместителя начальника Государственного агентства водных ресурсов, ранее подведомственного МЧС.

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