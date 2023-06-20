Назначен замначальника Государственного агентства МЧС

БАКУ /Trend/ - Руслан Чобан оглы Агамирзоев назначен заместителем начальника Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров.

Информацию об этом подтвердили Trend в пресс-службе МЧС.

Отметим, что Руслан Агамирзоев ранее занимал должность бывшего заместителя начальника Государственного агентства водных ресурсов, ранее подведомственного МЧС.