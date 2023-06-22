При возвращении Лачина Азербайджану находившиеся там дома были приведены в непригодное состояние - Генпрокурор

ЛАЧИН /Trend/ - При возвращении Лачина Азербайджану, дома находившиеся там были приведены в непригодное для проживания состояние.

Как сообщает в четверг из Лачина корреспондент Trend, об этом сказал генеральный прокурор Камран Алиев во время оперативного совещания в Лачине.

Генеральный прокурор заявил, что после оккупации Лачина и до возвращения его под контроль Азербайджана 26 августа 2022 года соответствующими государственными органами Армении и незаконно поселившимися там лицами армянской национальности были намеренно разрушены и приведены в непригодное для проживания состояние 1 511 из 2 020 частных жилых домов, расположенных в этом городе.