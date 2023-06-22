Армения продолжает свою провокационную деятельность - генпрокурор

ЛАЧИН /Trend/ - К сожалению, Армения продолжает свою провокационную деятельность.

Об этом сказал в четверг в интервью корреспонденту Trend в Лачине генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев.

"Тот факт, что 26 мая двое армянских военнослужащих, нарушив нашу границу, перешли на территорию Азербайджана с целью совершения вооруженной провокации, и пресечение их незаконной деятельности нашими военнослужащими, а с другой стороны - повторное совершение провокации 15 июня против сотрудников пограничной службы Азербайджана без каких-либо оснований, создает необходимость быть более бдительными", - сказал он.