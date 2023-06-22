БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждаются четыре новые медали.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 24 июня.

Так, на заседании будут обсуждаться следующие законопроекты в связи с учреждением новых медалей:

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).