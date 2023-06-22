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В Азербайджане учреждаются четыре новые медали

Общество Материалы 22 июня 2023 18:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане учреждаются четыре новые медали

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждаются четыре новые медали.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 24 июня.

Так, на заседании будут обсуждаться следующие законопроекты в связи с учреждением новых медалей:

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

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