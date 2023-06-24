Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Швейцарии отметят 100-летие великого лидера Гейдара Алиева

Общество Материалы 24 июня 2023 16:56 (UTC +04:00)
В Швейцарии отметят 100-летие великого лидера Гейдара Алиева

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Швейцарии будет отмечено 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщили в cубботу Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент).

Согласно информации, 26 июня председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Швейцария Хиджран Гусейнова посетит Берн.

Гусейнова в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа, видного государственного и политического деятеля Гейдара Алиева.

Визит завершится 2 июля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости