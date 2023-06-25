Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в селе Сёюдлю (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове состоялось предварительное отчетное заседание комиссии, созданной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабейского района.

Председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил премьер-министру о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации, проведенной на мусорном полигоне в поселке Сёюдлю.

Было отмечено, что в этом районе соответствующие органы оценивают воздействие на окружающую среду, в том числе берут пробы воды, почвы и проводят анализы, проверяют качество атмосферного воздуха.

Было подчеркнуто, что компания, осуществляющая деятельность на территории района, в соответствии с подписанным соглашением взяла на себя обязательства, отраженные в Документе об оценке воздействия на окружающую среду, полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы.

На заседании были обсуждены предварительные результаты проведенных мониторингов, а также стоящие перед комиссией задачи.