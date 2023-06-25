Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Нахчыванская лифтовая служба и Служба озеленения переданы в подчинение ИВ города Нахчыван

Общество Материалы 25 июня 2023 17:33 (UTC +04:00)
Нахчыванская лифтовая служба и Служба озеленения переданы в подчинение ИВ города Нахчыван

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Нахчыванская лифтовая служба и Служба озеленения переданы в подчинение исполнительной власти города Нахчыван.

Как сообщает в воскресенье Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, с учетом предложения Кабинета министров Нахчыванской АР, Нахчыванская лифтовая служба и Служба озеленения вместе со штатными единицами и принадлежащим этим структурам имуществом переданы в подчинение исполнительной власти города Нахчыван.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости