Конференция MINEPS в Баку организована на высоком уровне - ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилась VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), передает в четверг Trend.

“Конференция MINEPS помогла выработать единый месседж, который заключается в том, что спорт может изменить жизнь. И это должно стать элементом социальной, экономической, политической повестки“, — сказала заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая на закрытии конференции.

По ее словам, организация конференции прошла на самом высоком уровне, и в ходе конференции были достигнуты потрясающие результаты.

По итогам конференции также был принят Бакинский итоговый документ в рамках спортивной программы ЮНЕСКО Fit for Life.

Напомним, что 26-29 июня в Баку состоялась VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), в которой приняли участие более 50 министров и высокопоставленных лиц, а также свыше 540 представителей из более чем 120 стран.