Убийцы красоты в Баку: зачем они это делают?

БАКУ /Trend/ - Изучены кадры о повреждении декоративного дерева в Приморском национальном парке, опубликованные в социальных сетях.

Так, на видео, снятом 1 июля на Бакинском бульваре, видно, как женщина пытается что-то написать на кактусе. Другая женщина делает ей замечание, заявив, что расскажет об этом в социальных сетях, но женщина и находящийся рядом с ней мужчина не придали этому значения.

Женщина была опознана и задержана сотрудниками полиции.

Она призналась в содеянном.

Собранные в отношении нее материалы направлены в суд для рассмотрения.

К сожалению, агрессия по отношению к декоративным деревьям в Приморском национальном парке, особенно к кактусам, происходит не впервые и полностью противоречит кодексу поведения.

На бульваре произрастает более 57 тысяч экзотических растений, на закупку и посадку которых из государственного бюджета было потрачено около 70 миллионов манатов. Одно из самых дорогих таких деревьев - баобаб, цена которого на момент покупки составляла 50 тысяч манатов. Ксантория, пальмы и другие деревья стоили по 5-6 тысяч манатов за дерево. Остальные деревья обошлись государству в 12-16 тысяч евро каждое.

Кактусы были привезены из Турции, Италии, Испании, Америки и Нидерландов. Все они высажены в соответствии с соответствующими климатическими особенностями своей страны. Поскольку Абшерон - субтропическая зона, эти растения требуют полива и ухода в течение десяти месяцев в году.

Повреждение кактусов режущими и колющими инструментами, выведение на стволах деревьев различных надписей - элементарная дикость, очевидная некультурность.

Среди тех, кто выходит гулять по Приморскому национальному парку, до сих пор есть те, кто на экзотических деревьях стоимостью в десятки тысяч долларов выцарапывает собственные имена, или имена своих возлюбленных, или названия деревень, в которых они родились. Такие надписи чаще всего бросаются в глаза на широких листьях кактусов. Из-за таких безответственных и некультурных посетителей Приморского национального парка теперь на листьях этих кактусов почти нет живого места.