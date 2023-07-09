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Азербайджанские борцы установили новый рекорд на чемпионате Европы

Общество Материалы 9 июля 2023 16:18 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы установили новый рекорд на чемпионате Европы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы среди юношей до 15 лет, который проходил в венгерском Капошваре, завершились.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная страны, завоевавшая на континентальном первенстве 9 медалей (3 серебра, 6 бронзы), в общекомандном зачете уступила только Грузии (155).

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ с 145 очками, что является новым рекордом сборной по вольной борьбе в истории чемпионатов Европы до 15 лет.

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