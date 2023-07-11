БАКУ /Trend/ - С 11 июля стартовал тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2023-2024 учебный год.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики, на первую сессию экзаменов было приглашено 4 400 кандидатов по математике, а на вторую - 5 430 кандидатов по физическому воспитанию и химии.

Тестовые экзамены, в которых примут участие около 58 000 кандидатов, пройдут с 11 по 15 июля 2023 года в 29 экзаменационных центрах в 13 городах Азербайджана.

Отметим, что целью организации конкурса по приему на работу учителей является отбор грамотных и способных педагогов.