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Внесена ясность относительно участия Армении в чемпионате, который пройдет в Баку

Общество Материалы 11 июля 2023 16:40 (UTC +04:00)
Внесена ясность относительно участия Армении в чемпионате, который пройдет в Баку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики прокомментировало вопрос о желании сборной Армении принять участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку.

Как передает во вторник Trend начальник Отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики Габиль Мехтиев сообщил, что во время чемпионата (как впрочем и всегда) будет обеспечена безопасность спортсменов и членов делегаций всех стран-участниц.

Напомним, что 53-й чемпионат мира по стрельбе пройдёт в Баку с 14 по 31 августа 2023 года под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Соревнования будут проводиться в стрельбе из пистолета и винтовки, в стендовой стрельбе и стрельбе по движущейся мишени.

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