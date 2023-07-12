Воздействие завода в селе Сёюдлю Гедабейского района на воздух было в пределах нормы - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Воздействие завода в селе Сёюдлю Гедабейского района на воздух было в пределах нормы.

Как передает Trend, Об этом заявил на брифинге председатель комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, все структуры, входящие в состав комиссии, провели соответствующую работу.

"Мы обнародовали предварительные результаты мониторинга для жителей села. Воздействие завода на воздух было в пределах нормы", - сказал министр.

Отметим, что распоряжением премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова в селе Сёюдлю Гедабейского района создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации, связанной с отходами.

В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гедабейского района.

Комиссии было поручено обеспечить проведение мониторинга и дать оценку текущей ситуации в области отходов в селе Сёюдлю Гедабейского района, обеспечить рассмотрение обращений граждан касательно охраны здоровья жителей и защиты окружающей среды, а также в соответствии с результатами мониторинга и оценки подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения.