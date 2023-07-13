В Азербайджане пройдут экзамены по приему на работу учителей по начальным классам и музыке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.

Как передает Trend, об этом сообщили в центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Сообщается, что сегодня на первую сессию экзаменов приглашены кандидаты по начальный классам (азербайджанский сектор), а на вторую сессию – кандидаты по начальным классам (азербайджанский/русский сектор), кандидаты по музыке. На этапе тестового экзамена кандидатам предоставляется 150 минут времени.

Тестовые экзамены, в которых примут участие около 58 000 кандидатов, пройдут с 11 по 15 июля 2023 года в 29 экзаменационных центрах в 13 городах Азербайджана.

Отметим, что целью организации конкурса по приему на работу учителей является отбор грамотных и способных педагогов.